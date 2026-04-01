Heure du conte Médiathèque Pontchâteau

Heure du conte

Médiathèque 3 rue du Chatelier Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:30:00

fin : 2026-04-15 11:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Les histoires de Nanook

Heure du conte

Un temps de lecture et d’évasion où Marie, bibliothécaire, invite à découvrir des histoires à partir d’une sélection d’albums et de contes.



Médiathèque de Pont-Château

Mercredi 15 avril à 10h30

À partir de 3 ans Entrée libre

Renseignement

Médiathèque de Pont-Château 02 40 01 61 17

E.mail bibliopontchateau@cc-paysdepontchateau.fr .

Médiathèque 3 rue du Chatelier Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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L’événement Heure du conte Pontchâteau a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT44