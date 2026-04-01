Heure du conte Médiathèque Pontchâteau
Heure du conte Médiathèque Pontchâteau mercredi 15 avril 2026.
Heure du conte
Médiathèque 3 rue du Chatelier Pontchâteau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:30:00
fin : 2026-04-15 11:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Les histoires de Nanook
Heure du conte
Un temps de lecture et d’évasion où Marie, bibliothécaire, invite à découvrir des histoires à partir d’une sélection d’albums et de contes.
Médiathèque de Pont-Château
Mercredi 15 avril à 10h30
À partir de 3 ans Entrée libre
Renseignement
Médiathèque de Pont-Château 02 40 01 61 17
E.mail bibliopontchateau@cc-paysdepontchateau.fr .
Médiathèque 3 rue du Chatelier Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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L’événement Heure du conte Pontchâteau a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT44