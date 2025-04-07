Concert flûte traversière Médiathèque Pontchâteau

Concert flûte traversière

Médiathèque 3 rue du Chatelier Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 18:30:00

fin : 2026-06-10 18:30:00

Date(s) :

2026-06-10

Concert flûte traversière

Enseignante référente Isabelle Millour

Mercredi 10 juin à 18h30, salle d’exposition de la médiathèque de Pont-Château

Organisation Ecole de musique intercommunale

02 40 88 07 06 .

Médiathèque 3 rue du Chatelier Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert flûte traversière Pontchâteau a été mis à jour le 2026-03-06 par ADT44