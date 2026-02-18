Braderies du Secours Populaire Pontchâteau
Braderies du Secours Populaire Pontchâteau samedi 7 mars 2026.
Braderies du Secours Populaire
7 allée du Brivet Pontchâteau Loire-Atlantique
Samedi 7 mars 2026 Braderie de printemps 7 allée du Brivet à Pontchâteau de 9h à 17h, accès gratuit, ouvert à tous.
Vente de vêtements, jouets, petit mobilier, mobilier de jardin, livres neufs et d’occasion
Samedi 13 juin 2026 Braderie d’été. 7 allée du Brivet Pontchâteau de 9h à 17h, accès gratuit, ouvert à tous.
Vente de vêtements, jouets, jeux d’extérieur, petit mobilier, livres neufs et d’occasion
Samedi 5 septembre 2026 Braderie de la rentrée 7 allée du Brivet Pontchâteau de 9h à 17h, accès gratuit, ouvert à tous.
Vente de vêtements, jouets, petit mobilier, livres neufs et d’occasion
Renseignements :
Secours Populaire Français 02 40 45 65 10
E-mail secourspopulaire.pontchateau@orange.fr .
7 allée du Brivet Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
