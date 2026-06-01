Pontchâteau

Jeux pontchâtelains sport entreprises

Coët Roz Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 19:00:00

fin : 2026-06-11 21:30:00

Date(s) :

2026-06-11

11 juin 2026 de 19h00 à 21h30

A vos marques, prêts ? Partez !

Dès 18 h, accueil des équipes et remise des dossards

19 h, début des activités

21 h 30, remise des récompenses suivie d’un verre de l’amitié

23 h, clôture de la soirée.

Équipes de 6 à 8 participants. L’équipe la mieux déguisée sera récompensée.

Ouvert à tous, repas inclus.

Plat’fOrme Harmonie Mutuelle Sport Entreprise

Contact platformesportentreprise@outlook.fr 06 32 14 44 09 .

Coët Roz Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Jeux pontchâtelains sport entreprises Pontchâteau a été mis à jour le 2026-06-02 par ADT44