Jeux pontchâtelains sport entreprises Pontchâteau
Jeux pontchâtelains sport entreprises Pontchâteau jeudi 11 juin 2026.
Pontchâteau
Jeux pontchâtelains sport entreprises
Coët Roz Pontchâteau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 19:00:00
fin : 2026-06-11 21:30:00
Date(s) :
2026-06-11
11 juin 2026 de 19h00 à 21h30
A vos marques, prêts ? Partez !
Dès 18 h, accueil des équipes et remise des dossards
19 h, début des activités
21 h 30, remise des récompenses suivie d’un verre de l’amitié
23 h, clôture de la soirée.
Équipes de 6 à 8 participants. L’équipe la mieux déguisée sera récompensée.
Ouvert à tous, repas inclus.
Plat’fOrme Harmonie Mutuelle Sport Entreprise
Contact platformesportentreprise@outlook.fr 06 32 14 44 09 .
Coët Roz Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Jeux pontchâtelains sport entreprises Pontchâteau a été mis à jour le 2026-06-02 par ADT44
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