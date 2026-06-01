Pontchâteau

Fête de la musique à Pont-Château

centre ville Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20 01:00:00

Date(s) :

2026-06-20

L’association Pont D’Zic et la ville de Pont-Château présentent la fête de la musique

samedi 20 juin dans le centre-ville à partir de 18h30

22 groupes de folie 7 scènes dans le centre ville

Braderie des commerçants de 10h à 19h

Bar jeux et restauration sur place

Entrée libre

Contact Association Pont d’Zic .

centre ville Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la musique à Pont-Château Pontchâteau a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44