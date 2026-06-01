Fête de la musique à Pont-Château Pontchâteau
Fête de la musique à Pont-Château Pontchâteau samedi 20 juin 2026.
Pontchâteau
Fête de la musique à Pont-Château
centre ville Pontchâteau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20 01:00:00
Date(s) :
2026-06-20
L’association Pont D’Zic et la ville de Pont-Château présentent la fête de la musique
samedi 20 juin dans le centre-ville à partir de 18h30
22 groupes de folie 7 scènes dans le centre ville
Braderie des commerçants de 10h à 19h
Bar jeux et restauration sur place
Entrée libre
Contact Association Pont d’Zic .
centre ville Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Fête de la musique à Pont-Château Pontchâteau a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
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