Pontchâteau

Braderie des commerçants

Centre ville Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Les rues Sainte-Catherine et Maurice Sambron seront animées toute la journée avec des offres spéciales, prix réduits et surprises proposées par les commerçants locaux dans divers domaines mode, déco, accessoires, gourmandises.

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Centre ville Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Braderie des commerçants Pontchâteau a été mis à jour le 2026-06-02 par ADT44