Concert de fin d’année Tous ensemble ! Projet Prélude avec l’Ensemble Matheus Milizac-Guipronvel
Concert de fin d’année Tous ensemble ! Projet Prélude avec l’Ensemble Matheus Milizac-Guipronvel samedi 13 juin 2026.
Milizac-Guipronvel
Concert de fin d’année Tous ensemble ! Projet Prélude avec l’Ensemble Matheus
Salle Ar Stivell Milizac-Guipronvel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13 19:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Un concert exceptionnel va se tenir en présence de l’ensemble Matheus, qui réunit l’orchestre dirigé par Jean-Christophe Spinosi avec le soutien de Laurence Paugam, l’ensemble de cuivres, l’atelier musiques actuelles de Saint Renan -les Pod’s, l’ensemble accordéons enfants et un quintet d’enseignant qui clôturera la soirée en samba. .
Salle Ar Stivell Milizac-Guipronvel 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 32 97 85
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English : Concert de fin d’année Tous ensemble ! Projet Prélude avec l’Ensemble Matheus
L’événement Concert de fin d’année Tous ensemble ! Projet Prélude avec l’Ensemble Matheus Milizac-Guipronvel a été mis à jour le 2026-05-14 par OT IROISE BRETAGNE