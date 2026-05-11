Visite de la ferme de Keroudy Milizac-Guipronvel
Visite de la ferme de Keroudy Milizac-Guipronvel vendredi 10 juillet 2026.
Milizac-Guipronvel
Visite de la ferme de Keroudy
Keroudy Milizac-Guipronvel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 16:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07
Rendez-vous à 16h pour aller chercher les vaches au champ. Petits et grands sont ensuite invités à assister à la traite et à découvrir la ferme.
Vente de produits fermiers transformés sur place de 9h à 12h et de 14h à 18h30 (viande, charcuterie, beurre, fromage…). .
Keroudy Milizac-Guipronvel 29290 Finistère Bretagne +33 6 87 13 64 54
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L’événement Visite de la ferme de Keroudy Milizac-Guipronvel a été mis à jour le 2026-05-11 par OT IROISE BRETAGNE