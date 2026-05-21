Milizac-Guipronvel

Girls Night Une soirée 100% filles à La Récré des 3 Curés

Milizac-Guipronvel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La Récré des 3 Curés vous prépare une Girls Night pleine de surprises une soirée pensée pour toutes les femmes, entre copines, entre mères et filles, entre grands-mères et petites-filles, ou entre amies de toujours.

Au programme

Ladies market avec créatrices et expertes locales

Ateliers maquillage, conseils en colorimétrie

Bar à paillettes pour briller toute la soirée

Photobooth girly avec déco et accessoires

Mocktails et cocktails au bar

Restauration sur place

Soirée dansante avec le DJ de la Récré

Une parenthèse fun, festive et 100% good vibes à partager entre amies, dans une ambiance girly-bohème .

Réservez vite votre place, ça promet d’être inoubliable. .

Milizac-Guipronvel 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 07 95 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Girls Night Une soirée 100% filles à La Récré des 3 Curés Milizac-Guipronvel a été mis à jour le 2026-05-21 par OT IROISE BRETAGNE