Girls Night Une soirée 100% filles à La Récré des 3 Curés Milizac-Guipronvel
Girls Night Une soirée 100% filles à La Récré des 3 Curés Milizac-Guipronvel samedi 20 juin 2026.
Milizac-Guipronvel
Girls Night Une soirée 100% filles à La Récré des 3 Curés
Milizac-Guipronvel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La Récré des 3 Curés vous prépare une Girls Night pleine de surprises une soirée pensée pour toutes les femmes, entre copines, entre mères et filles, entre grands-mères et petites-filles, ou entre amies de toujours.
Au programme
Ladies market avec créatrices et expertes locales
Ateliers maquillage, conseils en colorimétrie
Bar à paillettes pour briller toute la soirée
Photobooth girly avec déco et accessoires
Mocktails et cocktails au bar
Restauration sur place
Soirée dansante avec le DJ de la Récré
Une parenthèse fun, festive et 100% good vibes à partager entre amies, dans une ambiance girly-bohème .
Réservez vite votre place, ça promet d’être inoubliable. .
Milizac-Guipronvel 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 07 95 59
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English :
L’événement Girls Night Une soirée 100% filles à La Récré des 3 Curés Milizac-Guipronvel a été mis à jour le 2026-05-21 par OT IROISE BRETAGNE
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