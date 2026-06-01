CONCERT DE FIUMINALE ÉGLISE SAINT-MARTIN Bruguières

Bruguières

CONCERT DE FIUMINALE

ÉGLISE SAINT-MARTIN 34 Rue de l’Église Bruguières Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 20:30:00

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-29

Duo corse Fiuminale Deux voix, une île

Avec plus de quarante années de scène et plus de 2000 concerts donnés en France et à l’étranger, Maxime Merlandi et Jean-Philippe Guissani incarnent aujourd’hui l’essence du chant corse. Leur duo, Fiuminale, s’inscrit dans la continuité d’un parcours riche, notamment marqué par l’aventure du quatuor Barbara Furtuna, formation majeure qui a contribué à faire rayonner la polyphonie corse à l’international.

Au fil de leurs projets, les deux artistes ont collaboré avec L’Arpeggiata, Placido Domingo, Roberto Alagna, Constantinople, Bélem ou encore Zadeja, et se sont produits dans plus de trente pays, sur des scènes prestigieuses telles que le Carnegie Hall de New York, le Konzerthaus de Berlin ou la Salle Pleyel à Paris.

Sur scène, Fiuminale propose un chant puissant et intime où deux voix s’élèvent, se répondent et s’unissent. Chaque récital devient un moment de partage, porté par un dialogue sensible avec le public. Les harmonies, la vibration des voix et la sobriété du geste musical offrent une expérience profonde un voyage intérieur autant qu’un lien collectif, authentique et vibrant. .

ÉGLISE SAINT-MARTIN 34 Rue de l’Église Bruguières 31150 Haute-Garonne Occitanie +33 4 95 37 64 21

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English :

Corsican duo Fiuminale ? Two voices, one island

L’événement CONCERT DE FIUMINALE Bruguières a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE