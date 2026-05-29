Concert de Floriane Tiozzo Quartet Le Parcours aux jardins de Marquayrol Labastide-du-Vert

Labastide-du-Vert

Concert de Floriane Tiozzo Quartet Le Parcours aux jardins de Marquayrol

500 Route du Mas Nève Labastide-du-Vert Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Floriane Tiozzo vous invite dans l’essence même de l’humain, de la femme, de la mère, tissant au fils de l’expression des mélodies et des mots qui résonnent avec force et authenticité.

Comme un passage entre les terres anciennes et le monde moderne, la voix de Floriane danse sur des couleurs latines en se reliant aux vibrations des terres

anciennes africaines.

Un chant dans son plus simple habit vêtu de cordes nylon, sa voix soutenue par la peau des tambours ou encore du souffle du bois de la clarinette,

Son art est une ode à la nature, une invitation à explorer les connexions profondes qui nous unissent tous

Floriane Tiozzo vous invite dans l’essence même de l’humain, de la femme, de la mère, tissant au fils de l’expression des mélodies et des mots qui résonnent avec force et authenticité.

Comme un passage entre les terres anciennes et le monde moderne, la voix de Floriane danse sur des couleurs latines en se reliant aux vibrations des terres

anciennes africaines.

Un chant dans son plus simple habit vêtu de cordes nylon, sa voix soutenue par la peau des tambours ou encore du souffle du bois de la clarinette,

Son art est une ode à la nature, une invitation à explorer les connexions profondes qui nous unissent tous. À travers ses chansons métaphoriques, Floriane Tiozzo nous emmène dans un voyage introspectif, où chaque accord est une exploration de l’âme humaine.

Quand la puissance du féminin s’exprime c’est tout un voyage au cœur du vivant.

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500 Route du Mas Nève Labastide-du-Vert 46150 Lot Occitanie arjehm46150@gmail.com

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English :

Floriane Tiozzo invites you into the very essence of the human, the woman, the mother, weaving melodies and words that resonate with strength and authenticity through expression.

Like a passage between ancient lands and the modern world, Floriane’s voice dances to Latin colors, connecting with the vibrations of the land

African elders.

A song in its simplest garb dressed in nylon strings, its voice supported by the skin of the drums or the breath of the clarinet wood,

His art is an ode to nature, an invitation to explore the deep connections that unite us all

L’événement Concert de Floriane Tiozzo Quartet Le Parcours aux jardins de Marquayrol Labastide-du-Vert a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cahors Vallée du Lot