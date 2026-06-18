Concert de flûtes virtuoses Guy Angelloz Route du Village Chamonix-Mont-Blanc dimanche 2 août 2026.

Chamonix-Mont-Blanc

Concert de flûtes virtuoses Guy Angelloz

Route du Village Eglise Saint Pierre d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 21:00:00

fin : 2026-08-02 22:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Voyage musical tout public autour d’œuvres sacrées et célèbres de Schubert, Bach, Debussy, Vivaldi, Dvorák, Mozart, Fauré…

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Route du Village Eglise Saint Pierre d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06

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English :

A musical journey for all ages featuring famous sacred works by Schubert, Bach, Debussy, Vivaldi, Dvořák, Mozart, and Fauré

L’événement Concert de flûtes virtuoses Guy Angelloz Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc