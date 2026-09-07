Concert de Free Gospel, Église Saint-Malo, Saint-Malo-de-Phily

Informations pratiques

Concert de Free Gospel Samedi 19 septembre, 18h00 Église Saint-Malo Ille-et-Vilaine

gratuit. places limitées à 300 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:15:00+02:00

Notre église, 100 ans d’histoire, de partage et de communauté

Venez écouter la chorale de Gospel « Free Gospel » qui vient d’Avranches spécialement pour l’événement !

Église Saint-Malo Place de l’Eglise, 35480 Saint-Malo-de-Phily, France Saint-Malo-de-Phily 35480 Ille-et-Vilaine Bretagne +33299578240 https://www.saintmalodephily.fr/patrimoine [{« type »: « phone », « value »: « 0299578240 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@saintmalodephily.fr »}] L’église néo-romane est construite à partir de 1901 d’après les plans de l’architecte Henri Mellet (1852-1926). Après une interruption des travaux, ceux-ci reprennent en 1924 pour terminer les voûtes et l’aménagement intérieur.

Concert de gospel gratuit

©chorale free gospel