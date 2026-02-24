Concert de Galaad Moutoz Orchestra Cinéma Grand Ecran Le Lido Limoges
Cinéma Grand Ecran Le Lido 3 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – 20.99 EUR
Début : 2026-03-07
Pour célébrer la clôture de l’exposition Faire moderne ! 1925 Limoges Art Déco et finir sur une note festive, le Musée des Beaux-Arts en partenariat avec le cinéma Le Lido et le festival Eclats d’Émail vous propose de rester dans l’ambiance des années 20 avec un concert de l’orchestre Galaad Moutoz Orchestra.
Cinéma Grand Ecran Le Lido 3 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com
