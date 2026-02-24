Concert de Galaad Moutoz Orchestra Cinéma Grand Ecran Le Lido Limoges

Concert de Galaad Moutoz Orchestra

Cinéma Grand Ecran Le Lido 3 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – 20.99 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Pour célébrer la clôture de l’exposition Faire moderne ! 1925 Limoges Art Déco et finir sur une note festive, le Musée des Beaux-Arts en partenariat avec le cinéma Le Lido et le festival Eclats d’Émail vous propose de rester dans l’ambiance des années 20 avec un concert de l’orchestre Galaad Moutoz Orchestra.

Informations complémentaires auprès de l’association Eclats d’Email. .

Cinéma Grand Ecran Le Lido 3 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com

