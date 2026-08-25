Concert de Gospel Moma Kitchen Food Court Bayonne
vendredi 28 août 2026 · Moma Kitchen Food Court · Bayonne
Informations pratiques
Bayonne
Concert de Gospel
Moma Kitchen Food Court 26 boulevard du BAB Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28 21:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Le vendredi 28 août, le MOMA vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la musique et du partage. À partir de 20h, retrouvez Denbora pour un concert Back to Gospel by DENBORA au MOMA. Une parenthèse musicale à vivre ensemble, dans l’ambiance chaleureuse et conviviale du MOMA Kitchen. Le concert est gratuit et ouvert à tous.
Venez profiter de la soirée, écouter, chanter… et simplement passer un bon moment au MOMA. .
Moma Kitchen Food Court 26 boulevard du BAB Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 74 81 31 aurelie@momakitchen.fr
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English : Concert de Gospel
L’événement Concert de Gospel Bayonne a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Bayonne
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