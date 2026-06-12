Curieuse balade un patrimoine à préserver Lapurdum Ciap Bayonne
Curieuse balade un patrimoine à préserver Lapurdum Ciap Bayonne mardi 25 août 2026.
Bayonne
Curieuse balade un patrimoine à préserver
Lapurdum Ciap 7 Rue des Gouverneurs Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 17:30:00
fin : 2026-08-25 19:00:00
Date(s) :
2026-08-25
A travers une balade contée et théâtralisée, partez à la découverte d’événements marquants l’histoire des 170 ans du Muséum d’Histoire Naturelle. .
Lapurdum Ciap 7 Rue des Gouverneurs Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 60 34
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English : Curieuse balade un patrimoine à préserver
L’événement Curieuse balade un patrimoine à préserver Bayonne a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bayonne
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