Curieuse balade un patrimoine à préserver Lapurdum Ciap Bayonne mardi 25 août 2026.

Bayonne

Curieuse balade un patrimoine à préserver

Lapurdum Ciap 7 Rue des Gouverneurs Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 17:30:00

fin : 2026-08-25 19:00:00

Date(s) :

2026-08-25

A travers une balade contée et théâtralisée, partez à la découverte d’événements marquants l’histoire des 170 ans du Muséum d’Histoire Naturelle. .

Lapurdum Ciap 7 Rue des Gouverneurs Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 60 34

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English : Curieuse balade un patrimoine à préserver

L’événement Curieuse balade un patrimoine à préserver Bayonne a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bayonne