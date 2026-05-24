Bayonne

Braderie de l’été

Dans les rues du centre-ville Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

La braderie de l’été revient le Vendredi 14, Samedi 15 et Dimanche 16 Août 2026.

Vos magasins déballent leurs bonnes affaires devant leur boutique, c’est le moment d’en profiter !

Vous pouvez retrouver la liste complète des 71 commerçants participant à cette braderie sur le site de Bayonne shopping. .

Dans les rues du centre-ville Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 78 03

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English : Braderie de l’été

L’événement Braderie de l’été Bayonne a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Bayonne