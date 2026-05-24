Braderie de l’été Bayonne
Braderie de l’été Bayonne vendredi 14 août 2026.
Bayonne
Braderie de l’été
Dans les rues du centre-ville Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-14
La braderie de l’été revient le Vendredi 14, Samedi 15 et Dimanche 16 Août 2026.
Vos magasins déballent leurs bonnes affaires devant leur boutique, c’est le moment d’en profiter !
Vous pouvez retrouver la liste complète des 71 commerçants participant à cette braderie sur le site de Bayonne shopping. .
Dans les rues du centre-ville Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 78 03
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English : Braderie de l’été
L’événement Braderie de l’été Bayonne a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Bayonne
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