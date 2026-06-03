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Terrasses en fête Terraz alai Bayonne

Terrasses en fête Terraz alai Bayonne

Terrasses en fête Terraz alai Bayonne jeudi 13 août 2026.

Adresse : Divers lieux

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Bayonne

Terrasses en fête Terraz alai

Divers lieux Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Des groupes locaux vous donnent rendez-vous au fil des rues et des terrasses de plusieurs cafés de Bayonne, tous les jeudis de l’été.   .

Divers lieux Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 

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English : Terrasses en fête Terraz alai

L’événement Terrasses en fête Terraz alai Bayonne a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Bayonne

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