Le Bon, la brute, le truand, L’Atalante, Bayonne

Informations pratiques

Le Bon, la brute, le truand Jeudi 13 août, 20h00 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-13T20:00:00+02:00 – 2026-08-13T22:41:00+02:00

Fin : 2026-08-13T20:00:00+02:00 – 2026-08-13T22:41:00+02:00

Séance présentée et précédée d’un blind test spécial Ennio Morricone

L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=HWIES »}]

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