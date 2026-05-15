Jeu de piste Place Louis Pasteur Bayonne
Jeu de piste Place Louis Pasteur Bayonne jeudi 13 août 2026.
Bayonne
Jeu de piste
Place Louis Pasteur Entrée du cloître Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13 17:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Découvrez la ville en jouant.
En famille, entre amis, vous voici à la recherche d’indices, de détails, de raccourcis…Saurez-vous résoudre les énigmes et retrouver le guide à temps? .
Place Louis Pasteur Entrée du cloître Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
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English : Jeu de piste
L’événement Jeu de piste Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne
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