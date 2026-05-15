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Jeu de piste Place Louis Pasteur Bayonne

Jeu de piste Place Louis Pasteur Bayonne

Jeu de piste Place Louis Pasteur Bayonne jeudi 13 août 2026.

Lieu : Place Louis Pasteur

Adresse : Entrée du cloître

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Bayonne

Jeu de piste

Place Louis Pasteur Entrée du cloître Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13 17:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Découvrez la ville en jouant.
En famille, entre amis, vous voici à la recherche d’indices, de détails, de raccourcis…Saurez-vous résoudre les énigmes et retrouver le guide à temps?   .

Place Louis Pasteur Entrée du cloître Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 

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English : Jeu de piste

L’événement Jeu de piste Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne

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