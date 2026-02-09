Concert de gospel en l’église d’Estables Saint-Laurent-d’Olt
Saint-Laurent-d’Olt Aveyron
Samedi 15 août, assistez au concert de Rodez Gospel Choir en l’église d’Estables.
Début du concert à 21h.
Deux tarifs proposés 13 € pour une place centrale et 8 € pour une place latérale.
Billetterie ouverte à partir du mois de mai à l’Office de Tourisme.
Organisé par l’association Sauvegarde et valorisation de l’église Romane Notre Dame d’Estables et sa Vierge romane. 13 .
English :
On Saturday August 15, attend a concert by the Rodez Gospel Choir in the church at Estables.
