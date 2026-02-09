Concert de gospel en l’église d’Estables Saint-Laurent-d’Olt

Concert de gospel en l’église d’Estables

Tarif : 13 EUR

Samedi 15 août, assistez au concert de Rodez Gospel Choir en l’église d’Estables.

Début du concert à 21h.

Deux tarifs proposés 13 € pour une place centrale et 8 € pour une place latérale.

Billetterie ouverte à partir du mois de mai à l’Office de Tourisme.

Organisé par l'association Sauvegarde et valorisation de l'église Romane Notre Dame d'Estables et sa Vierge romane.

Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie

English :

On Saturday August 15, attend a concert by the Rodez Gospel Choir in the church at Estables.

