Réveillon du Nouvel An au Restaurant Le Saint Laurent Saint-Laurent-d’Olt

Saint-Laurent-d’Olt Aveyron
Tarif : – – EUR
65
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Venez fêter le nouvel an au restaurant Le St Laurent
sur réservation uniquement
Entrées
Verrine Foie Gras pomme et pain d’épices
Noix de St Jacques sauce champignons et champagne
Salade froide au poulpe
Plats
Risotto de Lotte aux Gambas
Tournedos de filet mignon sauce Madeira aux champignons
Purée de patate douce et châtaignes
Desserts
Buffet de desserts Maison
Café
Coupe de champagne offerte
soirée dansante 65 .
Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 7 80 53 42 65
English :
Celebrate New Year’s Eve at Le St Laurent restaurant
