Réveillon du Nouvel An au Restaurant Le Saint Laurent

Saint-Laurent-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

65

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Venez fêter le nouvel an au restaurant Le St Laurent

sur réservation uniquement

Entrées

Verrine Foie Gras pomme et pain d’épices

Noix de St Jacques sauce champignons et champagne

Salade froide au poulpe

Plats

Risotto de Lotte aux Gambas

Tournedos de filet mignon sauce Madeira aux champignons

Purée de patate douce et châtaignes

Desserts

Buffet de desserts Maison

Café

Coupe de champagne offerte

soirée dansante 65 .

Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 7 80 53 42 65

English :

Celebrate New Year’s Eve at Le St Laurent restaurant

