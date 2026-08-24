Concert de Gospel Joniece Jamison- Isigny-Omaha LA TRAVERSE Le Molay-Littry

Informations pratiques

Le Molay-Littry

Concert de Gospel Joniece Jamison- Isigny-Omaha LA TRAVERSE

Eglise Saint-Clair, Route d’Isigny sur Mer Le Molay-Littry Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-20 20:30:00

fin : 2027-03-20 22:00:00

Date(s) :

2027-03-20

Concert de Gospel avec Joniece Jamison et les chorales de l’école de musique intercommunale

Cette année, votre saison culturelle se métamorphose et change de nom pour devenir La Traverse. Si l’identité change, nos ambitions restent intactes partager ensemble des moments forts, rendre la culture accessible à toutes et tous, et soutenir activement la création artistique.

Concert de Gospel avec Joniece Jamison et les chorales de l’école de musique intercommunale

Joniece Jamison, fait assurément partie des meilleures interprètes de ce répertoire magique. Il faut dire qu’elle chante les spirituals depuis sa plus tendre enfance. Dès cinq ans elle commence à chanter dans les chorales de Washington, autant dire que

ce répertoire, elle le vit et le ressent. Sa carrière internationale lui a permis de collaborer avec les plus grands artistes Elton John, Johnny Hallyday, Jean-Jacques Goldman ou Daniel Balavoine. Joniece Jamison s’associe aujourd’hui avec les chorales d’Isigny-Omaha pour proposer un concert exceptionnel et unique. Plus de 90 choristes et élèves de l’école de musique intercommunale accompagneront Joniece Jamison dans ses plus grands titres. Une chose est certaine, vous vous souviendrez longtemps de ce concert.

Réservations gratuites via la billetterie en ligne

www.billetweb.fr/pro/isigny-omaha

INFORMATIONS PRATIQUES

Tous les spectacles sont accessibles pour les plus jeunes sur le Pass culture.

Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle (ouverture de la billetterie physique à la même heure).

Accessibilité PMR

Toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La réservation est fortement conseillée au 02 31 10 01 03. .

Eglise Saint-Clair, Route d’Isigny sur Mer Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie +33 2 31 10 01 03

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English : Concert de Gospel Joniece Jamison- Isigny-Omaha LA TRAVERSE

Gospel concert featuring Joniece Jamison and the choirs of the inter-municipal music school

L’événement Concert de Gospel Joniece Jamison- Isigny-Omaha LA TRAVERSE Le Molay-Littry a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Isigny-Omaha