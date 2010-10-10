Concert de gospel Ma grand-mère était noire Eglise de Châtel-Montagne Châtel-Montagne

Châtel-Montagne

Concert de gospel Ma grand-mère était noire

Eglise de Châtel-Montagne 15, Place Alphonse Corre Châtel-Montagne Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Chef de choeur Yves Heran

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Eglise de Châtel-Montagne 15, Place Alphonse Corre Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 12 17 mairie@chatel-montagne.fr

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English :

Choir director: Yves Heran

L’événement Concert de gospel Ma grand-mère était noire Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-05-18 par Vichy Destinations