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Concert de gospel Ma grand-mère était noire Eglise de Châtel-Montagne Châtel-Montagne

Concert de gospel Ma grand-mère était noire Eglise de Châtel-Montagne Châtel-Montagne samedi 27 juin 2026.

Lieu : Eglise de Châtel-Montagne

Adresse : 15, Place Alphonse Corre

Ville : 03250 Châtel-Montagne

Département : Allier

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 10 10 10

Châtel-Montagne

Concert de gospel Ma grand-mère était noire

Eglise de Châtel-Montagne 15, Place Alphonse Corre Châtel-Montagne Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Chef de choeur Yves Heran
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Eglise de Châtel-Montagne 15, Place Alphonse Corre Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 12 17  mairie@chatel-montagne.fr

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English :

Choir director: Yves Heran

L’événement Concert de gospel Ma grand-mère était noire Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-05-18 par Vichy Destinations

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