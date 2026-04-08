Châtel-Montagne

24e Festival des Monts de la Madeleine

Eglise Châtel-Montagne Allier

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Mozart en scène

.

Eglise Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 32 67 68 pentatete@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mozart on stage

L’événement 24e Festival des Monts de la Madeleine Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-04-08 par Vichy Destinations