24e Festival des Monts de la Madeleine Châtel-Montagne
24e Festival des Monts de la Madeleine Châtel-Montagne samedi 8 août 2026.
Châtel-Montagne
24e Festival des Monts de la Madeleine
Eglise Châtel-Montagne Allier
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Mozart en scène
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Eglise Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 32 67 68 pentatete@gmail.com
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English :
Mozart on stage
L’événement 24e Festival des Monts de la Madeleine Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-04-08 par Vichy Destinations
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