Informations pratiques

Châtel-Montagne

Concert

Eglise de Châtel-Montagne Châtel-Montagne Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 17:00:00

fin : 2026-08-15 18:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Quatuor de bassons »License to Reed »

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Eglise de Châtel-Montagne Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 72 17 mairie@chatel-montagne.fr

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English :

License to Reed Bassoon Quartet

L’événement Concert Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-07-07 par Vichy Destinations