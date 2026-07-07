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AGENDA · Châtel-Montagne

Concert Châtel-Montagne

samedi 15 août 2026 · Châtel-Montagne

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Eglise de Châtel-Montagne
Ville
03250 Châtel-Montagne
Département
Allier
Tarif
12 12 12

Châtel-Montagne

Concert

Eglise de Châtel-Montagne Châtel-Montagne Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 17:00:00
fin : 2026-08-15 18:30:00

Date(s) :
2026-08-15

Quatuor de bassons  »License to Reed »
  .

Eglise de Châtel-Montagne Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 72 17  mairie@chatel-montagne.fr

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English :

License to Reed Bassoon Quartet

L’événement Concert Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-07-07 par Vichy Destinations

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