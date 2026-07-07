AGENDA · Châtel-Montagne
Concert Châtel-Montagne
samedi 15 août 2026 · Châtel-Montagne
Informations pratiques
Châtel-Montagne
Concert
Eglise de Châtel-Montagne Châtel-Montagne Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 17:00:00
fin : 2026-08-15 18:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Quatuor de bassons »License to Reed »
.
Eglise de Châtel-Montagne Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 72 17 mairie@chatel-montagne.fr
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English :
License to Reed Bassoon Quartet
L’événement Concert Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-07-07 par Vichy Destinations
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