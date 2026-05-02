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AGENDA · Châtel-Montagne

Concert Choeur Jubilate Châtel-Montagne

mercredi 19 août 2026 · Châtel-Montagne

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Eglise de Châtel-Montagne
Ville
03250 Châtel-Montagne
Département
Allier
Tarif

Châtel-Montagne

Concert Choeur Jubilate

Eglise de Châtel-Montagne Châtel-Montagne Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:00:00
fin : 2026-08-19 20:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Concert du choeur  »Jubilate », Yan ZAWACKI, Mezzo et Alain PURPIER, baryton
  .

Eglise de Châtel-Montagne Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 12 17  mairie@chatel-montagne.fr

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English :

Concert by the “Jubilate” Choir, Yan ZAWACKI, mezzo-soprano, and Alain PURPIER, baritone

L’événement Concert Choeur Jubilate Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-06-23 par Vichy Destinations

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