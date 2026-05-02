Concert Choeur Jubilate Châtel-Montagne
mercredi 19 août 2026 · Châtel-Montagne
Informations pratiques
Châtel-Montagne
Concert Choeur Jubilate
Eglise de Châtel-Montagne Châtel-Montagne Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:00:00
fin : 2026-08-19 20:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Concert du choeur »Jubilate », Yan ZAWACKI, Mezzo et Alain PURPIER, baryton
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Eglise de Châtel-Montagne Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 12 17 mairie@chatel-montagne.fr
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English :
Concert by the “Jubilate” Choir, Yan ZAWACKI, mezzo-soprano, and Alain PURPIER, baritone
L’événement Concert Choeur Jubilate Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-06-23 par Vichy Destinations
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