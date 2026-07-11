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AGENDA · Châtel-Montagne

Châtel-Concerts au 16 Arts Rue Julien Charpentier Châtel-Montagne

samedi 11 juillet 2026 · Rue Julien Charpentier · Châtel-Montagne

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue Julien Charpentier
Adresse
Restaurant le 16 Arts
Ville
03250 Châtel-Montagne
Département
Allier
Tarif
35 35 35 Repas concert, hors boisson

Châtel-Montagne

Châtel-Concerts au 16 Arts

Rue Julien Charpentier Restaurant le 16 Arts Châtel-Montagne Allier

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Repas concert, hors boisson

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-17 2026-07-28 2026-08-12

Cet été, le restaurant le 16 Arts vous propose quatre dates de concerts !
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Rue Julien Charpentier Restaurant le 16 Arts Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 30 69 

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English :

This %E9t%E9, the 16 Arts restaurant is hosting four concert dates!

L’événement Châtel-Concerts au 16 Arts Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-07-09 par Vichy Destinations

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