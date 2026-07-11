Châtel-Concerts au 16 Arts Rue Julien Charpentier Châtel-Montagne
samedi 11 juillet 2026 · Rue Julien Charpentier · Châtel-Montagne
Informations pratiques
Châtel-Montagne
Châtel-Concerts au 16 Arts
Rue Julien Charpentier Restaurant le 16 Arts Châtel-Montagne Allier
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Repas concert, hors boisson
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-17 2026-07-28 2026-08-12
Cet été, le restaurant le 16 Arts vous propose quatre dates de concerts !
.
Rue Julien Charpentier Restaurant le 16 Arts Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 30 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This %E9t%E9, the 16 Arts restaurant is hosting four concert dates!
L’événement Châtel-Concerts au 16 Arts Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-07-09 par Vichy Destinations
À voir aussi à Châtel-Montagne (Allier)
- Concert Les flûtes en vacances Châtel-Montagne 23 juillet 2026
- Spectacle de feu Châtel-Montagne 1 août 2026
- 24e Festival des Monts de la Madeleine Châtel-Montagne 8 août 2026
- Concert du Festival des Monts de la Madeleine Châtel-Montagne 8 août 2026
- Randonnée gourmande à Châtel-Montagne Dégustation de miels chez Gaël Perroy (près de Vichy, Allier) Châtel-Montagne 12 août 2026