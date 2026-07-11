Châtel-Concerts au 16 Arts Rue Julien Charpentier Châtel-Montagne

Informations pratiques

Châtel-Montagne

Châtel-Concerts au 16 Arts

Rue Julien Charpentier Restaurant le 16 Arts Châtel-Montagne Allier

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Repas concert, hors boisson

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-17 2026-07-28 2026-08-12

Cet été, le restaurant le 16 Arts vous propose quatre dates de concerts !

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Rue Julien Charpentier Restaurant le 16 Arts Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 30 69

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English :

This %E9t%E9, the 16 Arts restaurant is hosting four concert dates!

L’événement Châtel-Concerts au 16 Arts Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-07-09 par Vichy Destinations