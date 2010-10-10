Randonnée gourmande à Châtel-Montagne Dégustation de fruits et légumes (près de Vichy, Allier) Châtel-Montagne mercredi 19 août 2026.

Châtel-Montagne

Randonnée gourmande à Châtel-Montagne Dégustation de fruits et légumes (près de Vichy, Allier)

Lieu-dit le Panneau Blanc Châtel-Montagne Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 09:00:00

fin : 2026-08-19 12:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Partez pour une randonnée accompagnée au cœur de la Montagne bourbonnaise avec Nicolas Allinquant, accompagnateur en moyenne montagne passionné.

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Lieu-dit le Panneau Blanc Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr

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English :

Set out on a guided hike through the heart of the Montagne Bourbonnaise with Nicolas Allinquant, a passionate mid-mountain guide.

L’événement Randonnée gourmande à Châtel-Montagne Dégustation de fruits et légumes (près de Vichy, Allier) Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-06-17 par Vichy Destinations