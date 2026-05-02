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AGENDA · Châtel-Montagne

Concert du Festival des Monts de la Madeleine Châtel-Montagne

samedi 8 août 2026 · Châtel-Montagne

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Eglise de Châtel-Montagne
Ville
03250 Châtel-Montagne
Département
Allier
Tarif
15 15 15

Châtel-Montagne

Concert du Festival des Monts de la Madeleine

Eglise de Châtel-Montagne Châtel-Montagne Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :
2026-08-08

 »Mozart en Scène ».
  .

Eglise de Châtel-Montagne Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 71 51 77 

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English :

Mozart on Stage.

L’événement Concert du Festival des Monts de la Madeleine Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-06-27 par Vichy Destinations

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