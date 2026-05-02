AGENDA · Châtel-Montagne
Concert du Festival des Monts de la Madeleine Châtel-Montagne
samedi 8 août 2026 · Châtel-Montagne
Informations pratiques
Châtel-Montagne
Concert du Festival des Monts de la Madeleine
Eglise de Châtel-Montagne Châtel-Montagne Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08 22:00:00
Date(s) :
2026-08-08
»Mozart en Scène ».
.
Eglise de Châtel-Montagne Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 71 51 77
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English :
Mozart on Stage.
L’événement Concert du Festival des Monts de la Madeleine Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-06-27 par Vichy Destinations
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