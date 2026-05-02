Informations pratiques

Châtel-Montagne

Concert du Festival des Monts de la Madeleine

Eglise de Châtel-Montagne Châtel-Montagne Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :

2026-08-08

»Mozart en Scène ».

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Eglise de Châtel-Montagne Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 71 51 77

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English :

Mozart on Stage.

L’événement Concert du Festival des Monts de la Madeleine Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-06-27 par Vichy Destinations