Informations pratiques

Châtel-Montagne

Spectacle de feu

Sur le stade derrière l’église Châtel-Montagne Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 22:00:00

fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Spectacle de danse, poésie et magie par la »Compagnie en Flammes ».

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Sur le stade derrière l’église Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 12 17 mairie@chatel-montagne.fr

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English :

A dance, poetry, and magic show by the “Compagnie en Flammes.”

L’événement Spectacle de feu Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-06-23 par Vichy Destinations