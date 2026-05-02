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AGENDA · Châtel-Montagne

Spectacle de feu Châtel-Montagne

samedi 1 août 2026 · Châtel-Montagne

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
22:00:00
Adresse
Sur le stade derrière l'église
Ville
03250 Châtel-Montagne
Département
Allier
Tarif

Châtel-Montagne

Spectacle de feu

Sur le stade derrière l’église Châtel-Montagne Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 22:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Spectacle de danse, poésie et magie par la  »Compagnie en Flammes ».
  .

Sur le stade derrière l’église Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 12 17  mairie@chatel-montagne.fr

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English :

A dance, poetry, and magic show by the “Compagnie en Flammes.”

L’événement Spectacle de feu Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-06-23 par Vichy Destinations

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