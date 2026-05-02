AGENDA · Châtel-Montagne
Spectacle de feu Châtel-Montagne
samedi 1 août 2026 · Châtel-Montagne
Informations pratiques
Châtel-Montagne
Spectacle de feu
Sur le stade derrière l’église Châtel-Montagne Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 22:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Spectacle de danse, poésie et magie par la »Compagnie en Flammes ».
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Sur le stade derrière l’église Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 12 17 mairie@chatel-montagne.fr
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English :
A dance, poetry, and magic show by the “Compagnie en Flammes.”
L’événement Spectacle de feu Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-06-23 par Vichy Destinations
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