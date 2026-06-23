Concert Les flûtes en vacances Châtel-Montagne
Concert Les flûtes en vacances Châtel-Montagne jeudi 23 juillet 2026.
Châtel-Montagne
Concert Les flûtes en vacances
Eglise de Châtel-Montagne Châtel-Montagne Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23 19:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Concert interprété par les flûtistes de l’ensemble »Les Flûtes en vacances ».
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Eglise de Châtel-Montagne Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 12 17 mairie@chatel-montagne.fr
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English :
Concert performed by the flutists of the ensemble “Les Flûtes en vacances.”
L’événement Concert Les flûtes en vacances Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-06-23 par Vichy Destinations
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