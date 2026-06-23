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Concert Les flûtes en vacances Châtel-Montagne

Concert Les flûtes en vacances Châtel-Montagne jeudi 23 juillet 2026.

Adresse
Eglise de Châtel-Montagne
Ville
03250 Châtel-Montagne
Département
Allier
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Châtel-Montagne

Concert Les flûtes en vacances

Eglise de Châtel-Montagne Châtel-Montagne Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23 19:30:00

Date(s) :
2026-07-23

Concert interprété par les flûtistes de l’ensemble  »Les Flûtes en vacances ».
  .

Eglise de Châtel-Montagne Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 12 17  mairie@chatel-montagne.fr

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English :

Concert performed by the flutists of the ensemble “Les Flûtes en vacances.”

L’événement Concert Les flûtes en vacances Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-06-23 par Vichy Destinations

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