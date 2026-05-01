Concert de Gustave Ray années 70 Restaurant Au goût du Risoux Bellefontaine

Bellefontaine

Concert de Gustave Ray années 70

Restaurant Au goût du Risoux 4606 Route des Fontaines Bellefontaine Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Rendez-vous pour un moment musical au restaurant Au Goût du Risoux ! Gustave Ray vous propose un concert spécial années 70, avec des reprises des plus grands noms de l’époque The Rolling Stones, The Who, Led Zeppelin, Neil Young, Cat Stevens, Joe Cocker, Delta Blues… .

Restaurant Au goût du Risoux 4606 Route des Fontaines Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté gustaveseventys@orange.fr

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English : Concert de Gustave Ray années 70

L’événement Concert de Gustave Ray années 70 Bellefontaine a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE