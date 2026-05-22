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Concert de Handpan par Balhoo J’Art Festival Rue des Echolères Jard-sur-Mer

Concert de Handpan par Balhoo J’Art Festival Rue des Echolères Jard-sur-Mer samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Rue des Echolères

Adresse : Esplanade de verdure Parking des Ormeaux

Ville : 85520 Jard-sur-Mer

Département : Vendée

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Jard-sur-Mer

Concert de Handpan par Balhoo J’Art Festival

Rue des Echolères Esplanade de verdure Parking des Ormeaux Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 11:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

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Rue des Echolères Esplanade de verdure Parking des Ormeaux Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 40 17  mairie@ville-jardsurmer.fr

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English :

L’événement Concert de Handpan par Balhoo J’Art Festival Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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