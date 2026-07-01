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AGENDA · Dives-sur-Mer

Concert de harpe Route de Lisieux Dives-sur-Mer

dimanche 12 juillet 2026 · Route de Lisieux · Dives-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Route de Lisieux
Adresse
Eglise Notre-Dame
Ville
14160 Dives-sur-Mer
Département
Calvados
Tarif

Dives-sur-Mer

Concert de harpe

Route de Lisieux Eglise Notre-Dame Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 20:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Dans un lieu à l’acoustique idéale et particulièrement propice à la quiétude, laissez-vous bercer au son de la harpe de Sylvie Carroy.
Dans un lieu à l’acoustique idéale et particulièrement propice à la quiétude, laissez-vous bercer au son de la harpe de Sylvie Carroy.
Entrée libre.   .

Route de Lisieux Eglise Notre-Dame Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 24 66 

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English : Concert de harpe

In a place with ideal acoustics and particularly conducive to tranquility, let yourself be lulled by the sound of Sylvie Carroy’s harp.

L’événement Concert de harpe Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Normandie Pays d’Auge

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