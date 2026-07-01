Concert de harpe Route de Lisieux Dives-sur-Mer
dimanche 12 juillet 2026 · Route de Lisieux · Dives-sur-Mer
Informations pratiques
Dives-sur-Mer
Concert de harpe
Route de Lisieux Eglise Notre-Dame Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 20:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Dans un lieu à l’acoustique idéale et particulièrement propice à la quiétude, laissez-vous bercer au son de la harpe de Sylvie Carroy.
Dans un lieu à l’acoustique idéale et particulièrement propice à la quiétude, laissez-vous bercer au son de la harpe de Sylvie Carroy.
Entrée libre. .
Route de Lisieux Eglise Notre-Dame Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 24 66
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English : Concert de harpe
In a place with ideal acoustics and particularly conducive to tranquility, let yourself be lulled by the sound of Sylvie Carroy’s harp.
L’événement Concert de harpe Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Normandie Pays d’Auge
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