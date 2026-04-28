Concert de harpe et poésie dans les jardins Ateliers Matières à Création La Vineuse sur Fregande

La Vineuse sur Fregande

Concert de harpe et poésie dans les jardins

Ateliers Matières à Création 3905 Route de Château lieu dit Crocaloges La Vineuse sur Fregande Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:30:00

fin : 2026-06-07 16:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Comment dire la solitude quand les mots seuls ne suffisent plus ?

Elen Eugénie Hervochon clôture en beauté le week-end Merveilles d’Ateliers au Jardin avec une lecture musicale habitée, tirée de son troisième ouvrage Solitudes . Dans le cadre enchanteur du jardin de Crocaloges, entre harpe, voix et poésie, elle explore ce territoire intime où se révèlent notre identité, nos réactions face aux événements de la vie et le regard que nous portons sur nous-mêmes.

Ce format de lecture musicale offre une large place à l’improvisation — pour se saisir pleinement de l’instant, laisser résonner les mots et laisser la musique aller là où elle doit. Une expérience rare et précieuse, à la fois intime et universelle, qui invite chacun à plonger dans son propre espace intérieur.

À l’issue du concert temps d’échange avec l’artiste et séance de dédicaces.

Le concert s’inscrit dans le week-end Merveilles d’Ateliers au Jardin, qui réunit trois jours durant onze artistes et artisans d’exception sur le site de Crocaloges, dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, manifestation nationale placée sous l’égide du ministère de la Culture. Entrée libre sur le site tout le week-end. .

Ateliers Matières à Création 3905 Route de Château lieu dit Crocaloges La Vineuse sur Fregande 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 27 89

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English : Concert de harpe et poésie dans les jardins

L’événement Concert de harpe et poésie dans les jardins La Vineuse sur Fregande a été mis à jour le 2026-04-28 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)