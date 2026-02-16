Festival Ciné Pause Salle du Donzy et Grange du Dîme La Vineuse sur Fregande

Festival Ciné Pause

Salle du Donzy et Grange du Dîme Le Bourg Donzy le National La Vineuse sur Fregande Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-05

INFORMATIONS 2026 A VENIR…

Aux arbres, citoyens ! Ça sonne comme un slogan. Bien sûr, la défense de la forêt résonne dans un territoire rural comme le nôtre. Qui n’a pas réagi devant une forêt abattue par une coupe rase ?

Alors, oui, parmi les 30 films et documentaires que l’équipe programmation vous propose cette année, il y a des films sur la forêt et sa défense, sur l’amour de la nature et sur la prise de conscience écologique mais pas seulement. Car se rapprocher de la nature, c’est aussi redécouvrir la vie et l’amour, s’interroger sur le sens de ce que l’on fait et sur le rôle des citoyens, sur la fraternité ou les risques de son absence.

Le nombre de documentaires présentés cette année témoigne de l’importance de ces questions ici, ailleurs et maintenant.

Nous vous proposons aussi quatre films jeunesse et quelques comédies, pour que chacun et chacune puisse faire son choix dans le programme.

Comme chaque année, nous recevrons plusieurs réalisateurs et réalisatrices qui nous parleront de leur travail, comme Isabelle Halvoët, réalisatrice du documentaire de la soirée d’ouverture, Anne Faisandier, Pierre Carles ou encore Valérie Gaudissart et Lucie Moraillon avec qui nous échangerons sur le film qu’elles sont en train de préparer.

La buvette et son équipe de bénévoles, les expositions dans et autour de l’église et les nombreuses activités autour du festival seront autant de points de rencontres pour se retrouver.

Le concours de courts métrages amateurs sera l’occasion de découvrir le talent de plusieurs passionnés de cinéma. L’atelier de réalisation (avant le festival) et l’atelier radio (pendant celui-ci) permettront d’explorer et de s’approprier les techniques de l’image et du son.

Nous vous attendons tous et toutes du 30 juillet au 3 août dans les salles ou sous les étoiles à Donzy-le-National et à La Vineuse pour célébrer ensemble notre amour de la nature et du cinéma !

Aux arbres, citoyens !

L’équipe de Ciné Pause

ATTENTION cette année, pas de réservation en ligne.

Pensez à venir à l’avance pour être certains d’avoir une place. .

Salle du Donzy et Grange du Dîme Le Bourg Donzy le National La Vineuse sur Fregande 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 96 61 71 contact@cinepause.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Ciné Pause

L’événement Festival Ciné Pause La Vineuse sur Fregande a été mis à jour le 2026-02-13 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II