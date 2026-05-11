Tournée lecture théâtre dans le Clunisois La Vineuse La Vineuse sur Fregande
Tournée lecture théâtre dans le Clunisois La Vineuse La Vineuse sur Fregande mercredi 1 juillet 2026.
La Vineuse sur Fregande
Tournée lecture théâtre dans le Clunisois
La Vineuse Grange de la Dîme La Vineuse sur Fregande Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:30:00
fin : 2026-07-01 21:00:00
Date(s) :
2026-07-01
L’une vient de 2040. L’autre vit en 2026. Comment vont-elles se comprendre ?
Découvrez une lecture performative d’une pièce de théâtre écrite par Jacques-Olivier Ensfelder, explorant le Clunisois en 2040.
La représentation sera précédée de la diffusion d’une bande sonore créée et enregistrée par les élèves du Lycée La Prat’s Première partie La Fête et Banquet des Portes d’Octobre 2040 .
La Vineuse Grange de la Dîme La Vineuse sur Fregande 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 86 05 00 84 vincent.roumeas@enclunisois.fr
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English : Tournée lecture théâtre dans le Clunisois
L’événement Tournée lecture théâtre dans le Clunisois La Vineuse sur Fregande a été mis à jour le 2026-05-11 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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