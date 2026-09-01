Concert de Jazz 4 JaM Salle multi-activités Pôle scolaire Les Prés-Verts Saint-Vit
samedi 12 septembre 2026 · Salle multi-activités Pôle scolaire Les Prés-Verts · Saint-Vit
Informations pratiques
Saint-Vit
Concert de Jazz 4 JaM
Salle multi-activités Pôle scolaire Les Prés-Verts 8 rue de la combe du four Saint-Vit Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12 21:30:00
Date(s) :
2026-09-12
4JaM est un groupe de jazz originaire de Franche-Comté, composé de cinq musiciens passionnés Myriam au piano, Cyril à la contrebasse et guitare basse, Mohamed aux percussions, François au saxophone ténor et soprano ainsi qu’à la flûte basse, et Vincent à la batterie et au chant.
Leur répertoire mêle reprises de grands standards des années 50 à aujourd’hui — avec des influences comme John Coltrane, Ray Charles, Stevie Wonder ou Marc Grivel — et compositions originales du groupe. L’improvisation tient une place importante, rendant chaque concert unique.
Leur musique invite à un voyage mêlant moments de méditation, d’évasion, de danse et de bonne humeur.
4JaM, c’est avant tout une belle aventure humaine portée par la passion du jazz et le plaisir de partager la musique avec le public. .
Salle multi-activités Pôle scolaire Les Prés-Verts 8 rue de la combe du four Saint-Vit 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 65 31 07 service.culturel@saintvit.fr
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English : Concert de Jazz 4 JaM
L’événement Concert de Jazz 4 JaM Saint-Vit a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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