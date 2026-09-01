Informations pratiques

Saint-Vit

Première fête de la bière!

Complexe sportif Michel Vautrot Saint-Vit Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 01:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Bonne nouvelle ! Nous vous donnons rendez-vous pour cette édition tant attendue de la fête de la bière. Vous profiterez d’un moment convivial autour des brasseurs, des animations et de la restauration prévus à l’occasion de cette nouvelle édition de la Fête de la bière.

Au programme: Brasseurs artisanaux, Food trucks variés, Concerts, DJ set, Animations pour les enfants (structures gonflables)

De quoi profiter tout au long de la journée… et jusqu’au bout de la nuit.

De nombreux brasseurs et restaurateurs seront présents pour vous faire découvrir leurs spécialités.

Pensée comme une fête accessible et familiale, La Bière Saint-Vit propose également des animations dédiées aux plus jeunes, pour que chacun puisse profiter de la journée.

Une première édition à ne pas manquer ! .

Complexe sportif Michel Vautrot Saint-Vit 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Première fête de la bière!

L’événement Première fête de la bière! Saint-Vit a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON