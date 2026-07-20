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Concert de Jazz au Panno’ Pannonica Nantes

jeudi 1 octobre 2026 · Pannonica · Nantes

Concert de Jazz au Panno’ Pannonica Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Heure de début
19:00
Lieu
Pannonica
Adresse
9 Rue Basse Porte
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre, sans réservation. Dans la limite des places disponibles.

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-01 19:00 –
Gratuit : oui Entrée libre, sans réservation. Dans la limite des places disponibles. Tout public 

Le Conservatoire de Nantes organise un concert de jazz au Pannonica : les étudiantes et étudiants du Conservatoire vous invitent à les écouter. Durée : Horaire précisé ultérieurement

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000


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