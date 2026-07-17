Informations pratiques

Graye-sur-Mer

Concert de Jazz Graye-sur-Mer –

Impasse de la Dîme Graye-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 21:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Le temps d’une soirée, la chanteuse Isabelle Seleskovitch invite le public à un voyage au cœur du jazz vocal. Accompagnée de son groupe Le Camion Jazz et de ses quatre musiciens, elle revisite avec swing et élégance les plus beaux standards du jazz des années 1950.

Le temps d’une soirée, la chanteuse Isabelle Seleskovitch invite le public à un voyage au cœur du jazz vocal. Accompagnée de son groupe Le Camion Jazz et de ses quatre musiciens, elle revisite avec swing et élégance les plus beaux standards du jazz des années 1950, cette époque dorée où la voix se mêlait aux improvisations instrumentales pour créer des ambiances à la fois feutrées et festives.

Entre ballades poétiques et morceaux plus enlevés, ce concert offre un répertoire riche, porté par une interprète reconnue sur la scène jazz, entourée de musiciens qui font vivre toute la chaleur et la spontanéité propres à cette musique. Une soirée conviviale à découvrir en famille ou entre amis, pour les amateurs de standards intemporels comme pour les curieux souhaitant s’initier à l’univers du jazz vocal. .

Impasse de la Dîme Graye-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 31 22 17 44 adtlb@orange.fr

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English : Concert de Jazz Graye-sur-Mer –

For one evening, singer Isabelle Seleskovitch invites the audience on a journey to the heart of vocal jazz. Accompanied by her band, Le Camion Jazz, and her four musicians, she reinterprets the finest jazz standards of the 1950s with swing and elegance.

L’événement Concert de Jazz Graye-sur-Mer – Graye-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Gold Beach