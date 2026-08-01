Informations pratiques

Graye-sur-Mer

Conférence Commerces et Métiers d’autrefois Graye-sur-Mer –

Rue de la Demelee Graye-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Dans le prolongement de l’exposition en plein air Derrière les murs commerces et métiers d’autrefois , la commune de Graye-sur-Mer propose une conférence consacrée à la vie rurale d’antan. Ils vous feront revivre le quotidien des ouvriers et commerçants qui animaient autrefois le village.

Dans le prolongement de l’exposition en plein air Derrière les murs commerces et métiers d’autrefois , la commune de Graye-sur-Mer propose une conférence consacrée à la vie rurale d’antan.

Bertrand Bailleul, spécialiste du patrimoine culturel du XVIIIe siècle, et Jean-Paul Freneau, concepteur de l’exposition Derrière les murs à Graye-sur-Mer , feront revivre le quotidien des ouvriers et commerçants qui animaient autrefois les rues du village. .

Rue de la Demelee Graye-sur-Mer 14470 Calvados Normandie mairiedegrayesurmer@orange.fr

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English : Conférence Commerces et Métiers d’autrefois Graye-sur-Mer –

As a follow-up to the open-air exhibition “Behind the Walls: Shops and Trades of Yesteryear”, the municipality of Graye-sur-Mer is organising a talk on rural life in days gone by. They will take you back in time to experience the daily lives of the workers and shopkeepers who once brought the vil…

L’événement Conférence Commerces et Métiers d’autrefois Graye-sur-Mer – Graye-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Gold Beach