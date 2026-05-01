Concert de Jazz Manouche Sebastien Kauffmann Quintette SALLE DES FETES Arromanches-les-Bains

Arromanches-les-Bains

Concert de Jazz Manouche Sebastien Kauffmann Quintette

SALLE DES FETES PLACE DU 6 JUIN Arromanches-les-Bains Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16 22:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Arromanches Loisirs Culture est fier d’accueillir ce concert en commémoration de la mort de Monsieur Django Reinhardt, inventeur du style Jazz Manouche.

Sébastien Kauffmann, guitariste de jazz manouche virtuose et ses musiciens, nous prévoient un moment authentique, sincère et généreux.

Concert en commémoration de la mort de Monsieur Django Reinhardt.

C’est avec grand plaisir que Sébastien Kauffmann, guitariste de jazz manouche virtuose originaire d’Alsace, vient donner un concert à Arromanches.

Un concert de Jazz Manouche qui rendra hommage à Monsieur Django Reinhardt l’inventeur du style.

C’est avec son quintette que Sébastien se produira, Arnaud Winterstein à la guitare rythmique, Antoine Godey à la contrebasse, Manuel Decocq au violon et Heidi Adel au chant.

Le concert se déroulera avec une partie instrumentale et une partie chantée. Il y aura évidemment les compositions de Django Reinhardt, mais également des compositions de Sébastien et des chansons plus traditionnelles dans la langue du manouche le romnès.

En effet, Sébastien sortira son nouvel album O SINTO (le manouche), en octobre 2026 et dans cet album il défend sa culture avec ses compositions sur des textes de la chanteuse du groupe Heidi Adel.

Ce soir là, sans vous révéler son futur album il vous donnera tout de même un avant goût avec des chants traditionnels et des compositions de ces derniers albums.

Les amoureux de musique authentique, sincère et généreuse, c’est le rendez-vous à ne pas manquer.

Prix 5€

https://www.helloasso.com/ass…/arromanches-loisirs-culture

Renseignements arromanches.loisirs.culture@orange.fr .

SALLE DES FETES PLACE DU 6 JUIN Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91 arromanches.loisirs.culture@orange.fr

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English : Concert de Jazz Manouche Sebastien Kauffmann Quintette

Arromanches Loisirs Culture is proud to host this concert to commemorate the death of Django Reinhardt, inventor of the Gypsy Jazz style.

Sébastien Kauffmann, a virtuoso gypsy jazz guitarist, and his musicians will be providing an authentic, sincere and generous performance.

L’événement Concert de Jazz Manouche Sebastien Kauffmann Quintette Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Bayeux Intercom