Réveil Musculaire via la Sophro Dynamique Quai Amiral Sir Bertram Ramsay Arromanches-les-Bains
Réveil Musculaire via la Sophro Dynamique Quai Amiral Sir Bertram Ramsay Arromanches-les-Bains dimanche 12 juillet 2026.
Arromanches-les-Bains
Réveil Musculaire via la Sophro Dynamique
Quai Amiral Sir Bertram Ramsay Jardins des pins Derrière le Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 11:00:00
fin : 2026-07-12 12:00:00
Date(s) :
2026-07-12
La sophrologie dynamique s’appuie sur des techniques ludiques axées sur la gestuelle, la respiration, la visualisation des zones du corps. On va réveiller les muscles, mettre le corps en mouvement.
Arromanches Loisirs Culture invite Estelle, sophrologue diplômée et joviale, pour nous revigorer !
Arromanches Loisirs Culture invite Estelle, sophrologue diplômée et joviale, pour nous revigorer !
La sophrologie dynamique s’appuie sur des techniques ludiques, axées sur la gestuelle, la respiration, la visualisation des zones du corps. On va réveiller les muscles, mettre le corps en mouvement ! .
Quai Amiral Sir Bertram Ramsay Jardins des pins Derrière le Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91 arromanches.loisirs.culture@orange.fr
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English : Réveil Musculaire via la Sophro Dynamique
Dynamic sophrology uses playful techniques based on movement, breathing and visualisation of areas of the body. The aim is to awaken the muscles and get the body moving.
Arromanches Loisirs Culture invites Estelle, a qualified and cheerful sophrologist, to invigorate us!
L’événement Réveil Musculaire via la Sophro Dynamique Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Bayeux Intercom
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