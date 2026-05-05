Structure Gonflable Phare à Grimper Place du 6 juin Arromanches-les-Bains

Arromanches-les-Bains

Structure Gonflable Phare à Grimper

Place du 6 juin Esplanade du Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Grâce au phare d’escalade gonflable vous allez pouvoir prendre de la hauteur et admirer le paysage qui vous entoure ! Les enfants adorent grimper, le phare d’escalade leur plaira forcément.

Grâce au phare d’escalade gonflable vous allez pouvoir prendre de la hauteur et admirer le paysage qui vous entoure ! Les enfants adorent grimper, le phare d’escalade leur plaira forcément. .

Place du 6 juin Esplanade du Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91 arromanches.loisirs.culture@orange.fr

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English : Structure Gonflable Phare à Grimper

Thanks to the inflatable climbing lighthouse, you’ll be able to get some height and admire the landscape around you! Children love to climb, so the climbing lighthouse is sure to please.

L’événement Structure Gonflable Phare à Grimper Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Bayeux Intercom