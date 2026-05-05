Concert Silver Tour de AMA American Music Abroad PLACE DU 6 JUIN Arromanches-les-Bains

Arromanches-les-Bains

Concert Silver Tour de AMA American Music Abroad

PLACE DU 6 JUIN Esplanade du Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 11:30:00

fin : 2026-07-02 12:30:00

Date(s) :

2026-07-02

Ils seront plus de 100 étudiants américains, orchestre et chorale, à vous faire découvrir leur travail de l’année.

Ils seront plus de 100 étudiants américains, orchestre et chorale, à vous faire découvrir leur travail de l’année. .

PLACE DU 6 JUIN Esplanade du Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91 arromanches.loisirs.culture@orange.fr

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English : Concert Silver Tour de AMA American Music Abroad

More than 100 American students, orchestra and choir, will be there to show you their work over the course of the year.

L’événement Concert Silver Tour de AMA American Music Abroad Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Bayeux Intercom