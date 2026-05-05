Concert Silver Tour de AMA American Music Abroad PLACE DU 6 JUIN Arromanches-les-Bains
Concert Silver Tour de AMA American Music Abroad PLACE DU 6 JUIN Arromanches-les-Bains jeudi 2 juillet 2026.
Arromanches-les-Bains
Concert Silver Tour de AMA American Music Abroad
PLACE DU 6 JUIN Esplanade du Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 11:30:00
fin : 2026-07-02 12:30:00
Date(s) :
2026-07-02
Ils seront plus de 100 étudiants américains, orchestre et chorale, à vous faire découvrir leur travail de l’année.
Ils seront plus de 100 étudiants américains, orchestre et chorale, à vous faire découvrir leur travail de l’année. .
PLACE DU 6 JUIN Esplanade du Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91 arromanches.loisirs.culture@orange.fr
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English : Concert Silver Tour de AMA American Music Abroad
More than 100 American students, orchestra and choir, will be there to show you their work over the course of the year.
L’événement Concert Silver Tour de AMA American Music Abroad Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Bayeux Intercom
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