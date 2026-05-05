11ème Salon des Artistes Arromanchais Salle des fêtes Arromanches-les-Bains

Arromanches-les-Bains

11ème Salon des Artistes Arromanchais

Salle des fêtes Place du 6 juin Arromanches-les-Bains Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Arromanches Loisirs Culture accueille 13 Artistes Arromanchais qui dévoileront leurs créations et leur travail de l’année.

Vous pourrez découvrir 13 techniques différentes !

Des toiles en peinture acrylique, de l’aquarelle, des huiles, de la peinture sur porcelaine, des photos, des pochoirs…

Arromanches Loisirs Culture accueille 13 Artistes Arromanchais qui dévoileront leurs créations et leur travail de l’année dans cette exposition.

Vous pourrez découvrir 13 techniques différentes !

Des toiles en peinture acrylique, de l’aquarelle, des huiles, de la peinture sur porcelaine, des photos, des pochoirs… .

Salle des fêtes Place du 6 juin Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91 arromanches.loisirs.culture@orange.fr

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English : 11ème Salon des Artistes Arromanchais

Arromanches Loisirs Culture welcomes 13 artists from Arromanches who will be unveiling their creations and work from the year.

You can discover 13 different techniques!

Acrylic paintings, watercolours, oils, porcelain painting, photos, stencils…

L’événement 11ème Salon des Artistes Arromanchais Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Bayeux Intercom