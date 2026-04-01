Concert de Jazz Cercle populaire de Rions Rions

Rions

Concert de Jazz

Cercle populaire de Rions 13 Rue du Lhyan Rions Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 23:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Le doux magnétisme du son vigoureux, profond et subtil de Sebastian Loiacono, l’un des saxophonistes les plus talentueux de la scène de jazz sud-américaine, atteint l’intemporalité des classiques. Organisée par l’association le Cercle Populaire de Rions. .

Cercle populaire de Rions 13 Rue du Lhyan Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 48 28 10 cerclederions@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de Jazz

L’événement Concert de Jazz Rions a été mis à jour le 2026-04-14 par PNR Landes de Gascogne