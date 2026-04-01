Concert de Jazz Cercle populaire de Rions Rions
Concert de Jazz Cercle populaire de Rions Rions samedi 25 avril 2026.
Rions
Concert de Jazz
Cercle populaire de Rions 13 Rue du Lhyan Rions Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 23:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Le doux magnétisme du son vigoureux, profond et subtil de Sebastian Loiacono, l’un des saxophonistes les plus talentueux de la scène de jazz sud-américaine, atteint l’intemporalité des classiques. Organisée par l’association le Cercle Populaire de Rions. .
Cercle populaire de Rions 13 Rue du Lhyan Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 48 28 10 cerclederions@gmail.com
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English : Concert de Jazz
L’événement Concert de Jazz Rions a été mis à jour le 2026-04-14 par PNR Landes de Gascogne
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