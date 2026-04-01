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Concert de Jazz Cercle populaire de Rions Rions

Concert de Jazz Cercle populaire de Rions Rions

Concert de Jazz Cercle populaire de Rions Rions samedi 25 avril 2026.

Lieu : Cercle populaire de Rions

Adresse : 13 Rue du Lhyan

Ville : 33410 Rions

Département : Gironde

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Rions

Concert de Jazz

Cercle populaire de Rions 13 Rue du Lhyan Rions Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 23:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Le doux magnétisme du son vigoureux, profond et subtil de Sebastian Loiacono, l’un des saxophonistes les plus talentueux de la scène de jazz sud-américaine, atteint l’intemporalité des classiques. Organisée par l’association le Cercle Populaire de Rions.   .

Cercle populaire de Rions 13 Rue du Lhyan Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 48 28 10  cerclederions@gmail.com

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English : Concert de Jazz

L’événement Concert de Jazz Rions a été mis à jour le 2026-04-14 par PNR Landes de Gascogne

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