Pizz’a Carsin Château Carsin Rions
Pizz’a Carsin Château Carsin Rions vendredi 22 mai 2026.
Pizz’a Carsin
Château Carsin 197 Route des Cotes Rions Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-05-22 2026-08-14
Des pizzas faites maison, du bon vin, des cocktails… Mamma mia, la dolce vita t’attend à PIZZ’A CARSIN !
Nouvel événement gourmand et convivial ! Vous retrouverez votre vigneronne préférée la main à la pâte pour vous concocter des pizzas faites maison et cuites au feu de bois dans notre four à Pizza.
Vous ne pensiez quand même pas qu’on allait oublier notre touche finlandaise ? Il y aura le choix entre la traditionnelle “Margherita” ou alors la “Renne” avec de la viande de renne (12€ pizza) !
Des petites planches apéritives et du tiramisu fait maison seront aussi de la partie !
Pizzas sur réservation (30 pizzas par soir) ! Réservez-vite au 07 87 36 37 61 bonjour(a)carsin.com.
De la musique et une vibe italienne garantie !
Andiamo ! .
Château Carsin 197 Route des Cotes Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 36 37 61 bonjour@carsin.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Pizz’a Carsin Rions a été mis à jour le 2026-03-05 par La Gironde du Sud