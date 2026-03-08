Pizz’a Carsin Château Carsin Rions

Pizz’a Carsin

Château Carsin 197 Route des Cotes Rions Gironde

Début : 2026-05-22

fin : 2026-08-15

2026-05-22 2026-08-14

Des pizzas faites maison, du bon vin, des cocktails… Mamma mia, la dolce vita t’attend à PIZZ’A CARSIN !

Nouvel événement gourmand et convivial ! Vous retrouverez votre vigneronne préférée la main à la pâte pour vous concocter des pizzas faites maison et cuites au feu de bois dans notre four à Pizza.

Vous ne pensiez quand même pas qu’on allait oublier notre touche finlandaise ? Il y aura le choix entre la traditionnelle “Margherita” ou alors la “Renne” avec de la viande de renne (12€ pizza) !

Des petites planches apéritives et du tiramisu fait maison seront aussi de la partie !

Pizzas sur réservation (30 pizzas par soir) ! Réservez-vite au 07 87 36 37 61 bonjour(a)carsin.com.

De la musique et une vibe italienne garantie !

Andiamo ! .

Château Carsin 197 Route des Cotes Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 36 37 61 bonjour@carsin.com

